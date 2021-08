L’NBA obbliga tutti gli arbitri a vaccinarsi per lavorare

L’NBA ha deciso di obbligare tutti gli arbitri a vaccinarsi per poter continuare a esercitare la propria professione. Questo è probabilmente il primo passo ma non è da escludere che questa decisione verrà estesa a tutte le persone che ruotano intorno al mondo NBA. Infatti nelle passate ore era circolata la voce che voleva che l’NBA obbligasse gli stessi giocatori non vaccinati a vaccinarsi. Stiamo a vedere se quest’ipotesi si concretizzerà. Nel mentre gli arbitri NBA dovranno vaccinarsi in fretta se vorranno continuare a fischiare infrazioni a LeBron, Harden, Durant e tutti gli altri.

NBA referees will be required to be fully vaccinated during the 2021-22 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 28, 2021