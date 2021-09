L’NBA pensa a un torneo durante la stagione! Premio 1 milione a giocatore

Il commisioner della lega NBA, Adam Silver, è un visionario. Il recente successo del torneo play-in lo fa sentire soddisfatto dei grandi cambiamenti che il suo ufficio ha portato e intende attuarne altri nei prossimi anni. A quanto pare, questo potrebbe semplicemente presentarsi sotto forma di un grande torneo durante la stagione NBA che dovrebbe suscitare l’interesse dei giocatori di tutto il campionato per motivi di tipo economico.

“L’NBA sta discutendo di organizzare un torneo durante la stagione nelle prossime annate, con 1 milione di dollari per giocatore in premi in denaro. Il concetto è stato discusso oggi in una chiamata dal Comitato per la Competizione”.

The NBA is discussing having an in-season tournament in future seasons, with $1 million per player in prize money, sources tell @TheAthletic @Stadium. The concept was discussed on a Competition Committee call today. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 13, 2021

Il rumors dice che il premio potrebbe essere di 1 milione di dollari per giocatore per questo torneo NBA durante la stagione. Questo significa che la lega metterà in palio ben 15 milioni di dollari per l’intero elenco dei vincitori del torneo in-season? O sarà come un accordo per cinque o sette giocatori? Ad ogni modo, sono ancora un sacco di soldi.

Vediamo nei prossimi mesi come si evolverà questa situazione però potrebbe essere molto interessante per il futuro dell’NBA. Un torneo durante la stagione non si è mai visto e magari potrebbe andare a sostituire l’All-Star Game, che sta sempre più perdendo appeal negli anni.

