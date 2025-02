L’NBA progetta il ritorno in Europa: 2 partite in 2 città

Dopo il successo delle partite NBA a Parigi in questa stagione, la lega americana di basket guarda già al futuro e annuncia il ritorno in Europa per la prossima stagione con due partite in due città diverse. Questa novità segna un passo importante per la diffusione del basket NBA nel continente europeo e potrebbe coinvolgere nuove nazioni appassionate di pallacanestro.

NBA in Europa: il successo delle partite di Parigi

Durante la stagione 2023-24, i tifosi europei hanno avuto l’opportunità di assistere a due partite ufficiali di regular season a Parigi, che hanno visto protagonisti i San Antonio Spurs e gli Indiana Pacers. L’evento ha riscosso un enorme successo, confermando l’interesse crescente del pubblico europeo per il basket NBA e spingendo la lega a pianificare nuove partite per la prossima stagione.

Due partite in due città diverse: una novità assoluta

Come riportato da Aris Barkas, il vice commisioner NBA, Mark Tatum, ha dichiarato, in una recente conferenza con i media internazionali, che la lega tornerà in Europa con due partite di regular season giocate in due città diverse. Sebbene in passato la NBA abbia organizzato più partite di pre-season in diverse città europee, non era mai successo che due partite ufficiali di regular season si disputassero nella stessa stagione in due città diverse del continente.

#NBA Deputy Commissioner Mark Tatum on call with international media about the plans in Eastern Europe: "We know they are passionate fans in markets like Greece, Turkey and Serbia and we are evaluating the opportunities". — Aris Barkas (@arbarkas) February 10, 2025

L’unico precedente risale al 2017, quando due partite di regular season si giocarono in città differenti, ma su due continenti diversi: il 12 gennaio di quell’anno gli Indiana Pacers affrontarono i Denver Nuggets a Londra, mentre i Dallas Mavericks giocarono contro i Phoenix Suns a Città del Messico.

Quali saranno le nuove città europee ospitanti?

Durante la conferenza, Mark Tatum ha lasciato intendere che la NBA stia valutando nuove città europee per ospitare questi incontri. Tra le principali candidate ci sono Grecia, Serbia e Turchia, nazioni con una forte tradizione cestistica e tifosi particolarmente appassionati: “Sappiamo che ci sono tifosi molto calorosi in mercati come Grecia, Turchia e Serbia, e stiamo valutando le opportunità”, ha affermato Tatum.

L’impatto dell’NBA in Europa

L’eventuale espansione dell’NBA in più città europee rappresenta un’opportunità unica per il basket mondiale. Non solo permetterebbe ai tifosi europei di assistere dal vivo alle partite delle stelle NBA, ma contribuirebbe anche alla crescita del movimento cestistico locale, aumentando la visibilità e l’attrattiva dello sport nei vari paesi ospitanti.

Con l’attesa sempre più alta e la crescente popolarità del basket NBA in Europa, la prossima stagione potrebbe segnare un punto di svolta per la globalizzazione della lega. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli sulle città scelte e sulle squadre coinvolte in questa storica iniziativa.

