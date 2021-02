L’NBA si espanderà a breve? Secondo Adam Silver questa ipotesi è “inevitabile”

Il commisioner NBA Adam Silver ritiene che l’espansione della Lega sia “inevitabile”. Tuttavia, ha anche ammesso che l’espansione non era stata attivamente presa in considerazione dalla Lega prima della pandemia e non esiste un calendario per conversazioni serie sull’argomento.

Per Silver, l’obiettivo principale è riprendere al più presto le consuete operazioni al fine di ridurre le perdite finanziarie che hanno subito nell’ultimo anno:

“Non era preso in considerazione prima della pandemia. Durante la pandemia, invece, abbiamo rispolverato alcuni dei piani che avevamo precedentemente esaminato per una potenziale espansione. Ma rimane in secondo piano e non sarebbe appropriato espandersi in questo momento, dato che il nostro obiettivo è cercare di lavorare durante questa stagione. Tutta la nostra attenzione è nel riportare l’azienda a essere pienamente operativa il più rapidamente possibile”.

Fonte: NBA.com

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.