Lo spettacolare anello dei Los Angeles Lakers per il titolo 2020, con dedica a Kobe Bryant

Un paio di giorni fa ai Los Angeles Lakers è stato consegnato, nel pre-partita dell’Opening Night contro i Clippers, l’anello per la vittoria del titolo NBA dello scorso ottobre, in finale contro Miami nella “bolla” di Orlando. In queste ore sono emersi i dettagli dell’anello, che è davvero un capolavoro e, anche per questo, è il più costoso della storia NBA.

Il simbolismo come al solito è fondamentale: 17 pietre di ametista da 95 carati, per i 17 titoli dei Lakers (e per i 95 giorni nella “bolla”), e diamanti a 52 carati, per le 52 vittorie stagionali, compongono la grossa L al centro del gioiello. Ma il gioielliere di Beverly Hills che li ha ideati ha pensato ovviamente anche ad una dedica a Kobe Bryant, anzi più di una.

Ogni giocatore ha il proprio nome sull’anello, come è consuetudine, e anche il proprio numero di maglia: quest’ultimo è avvolto da un serpente, il Black Mamba. Sul fianco del gioiello si trova la scritta “Leave a Legacy”, dedicata allo stesso Kobe e slogan dei Lakers nei Playoff. La parte superiore dell’anello si può rimuovere, così facendo si scopre una sezione in cui sono incise tutte le maglie ritirate dai Lakers, con una particolare enfasi per la 8 e la 24 di Bryant, in viola, il tutto su una texture a scaglie di serpente.

Designer @JasonofBH finished the Lakers championship rings in just four weeks with two goals in mind: storytelling and sizzle, via @mcten. Full story: https://t.co/UyUn44bpxp pic.twitter.com/UOSoDHoR3L — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) December 24, 2020

