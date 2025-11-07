dinwiddie bayern

Lo strano caso del Bayern Monaco: un mese di fila in trasferta

Francesco ManziLascia un Commento su Lo strano caso del Bayern Monaco: un mese di fila in trasferta

La stagione europea proseguirà con una sfida titanica per il Bayern Monaco, che si troverà presto ad affrontare uno dei calendari più duri e imprevedibili della storia del basket del continente. Il club tedesco inizierà settimana prossima un vero e proprio “road trip selvaggio”, una sequenza di trasferte e partite ravvicinate che metteranno a dura prova la resistenza fisica e mentale della squadra guidata da Gordon Herbert.

Dopo un’estate di cambiamenti, con un nuovo allenatore e diversi innesti di mercato, il calendario non offre infatti tregua al Bayern. I tedeschi giocheranno in casa contro il Barcellona settimana prossima, il 12 novembre, dopodiché inizieranno una serie di trasferte che li vedranno impegnati in 7 partite consecutive fuori casa in EuroLega contro Efes, Baskonia, Valencia, Partizan Belgrado, Dubai Basketball, ASVEL e AS Monaco. Non solo: a queste gare, si uniscono anche 4 trasferte su 5 turni di campionato nella stessa forbice temporale. Ciò significa che dal 14 novembre al 23 dicembre, il Bayern disputerà solo un incontro casalingo, in campionato contro il Mitteldeutscher, a fronte di 11 trasferte.

Un calendario disumano che metterà a dura prova la squadra di Herbert, che recentemente ha aggiunto al roster Spencer Dinwiddie. I bavaresi sono attualmente 9° in EuroLega con un record di 5-4, mentre in campionato sono sul 4-1, al 4° posto.

