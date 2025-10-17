Lo strano caso di Collin Sexton: dall’anno scorso ha “perso” 7 centimetri di altezza

Le misurazioni NBA lasciano sempre il tempo che trovano. Vengono svolte prima dell’inizio di ogni stagione e possono essere volubili, da un anno all’altro. Non solo in casi come quello di Victor Wembanyama, che sembra essere cresciuto ulteriormente nell’ultimo anno: vale anche al contrario. È l’attuale situazione di Collin Sexton, point guard degli Charlotte Hornets che non ha visto la propria altezza ufficiale crescere, bensì clamorosamente diminuire. E non di poco.

Sexton all’inizio della scorsa stagione (ma in verità all’inizio di tutte le stagioni in carriera), era stato misurato a 6’3” piedi di altezza, vale a dire circa 190 centimetri. Quest’anno ha “perso” circa 7 centimetri, venendo misurato come 6’0” piedi, ovvero 183 centimetri scarsi. Un dato che evidenzia come, con ogni probabilità, Sexton o chi per lui avesse barato sulla propria altezza nei precedenti 7 anni di NBA.

Non si tratta però dell’unico caso di questo tipo nel roster degli Hornets per la stagione 2025-26: anche altri 4 hanno perso centimetri ufficialmente. Si tratta di LaMelo Ball (da 200 a 198 cm), Brandon Miller (da 200 a 198 cm), Kon Knueppel (da 196 al college a 193 cm), and Miles Bridges (da 200 a 198 cm).