Lo strano caso di Darryn Peterson, possibile prima scelta al Draft che gioca solo fino a metà partita

Darryn Peterson è una delle giovani stelle più attese del basket universitario americano. Fresco di prima stagione con i Kansas Jayhawks, Peterson è considerato uno dei prospetti più talentuosi del college basketball e una possibile prima scelta assoluta del Draft NBA 2026.

Alto circa 1.98 m, guardia dotata di grande atletismo e capacità realizzative, Peterson ha dominato in molte delle partite in cui ha giocato: può creare il proprio canestro, colpire con efficienza dall’arco e imporsi come uno dei principali marcatori della sua squadra. Le sue medie parlano di 20.0 punti a partita, ma di presenze ne ha totalizzate solo 15 su 27. La sua stagione da freshman è stata infatti fortemente condizionata da frequenti uscite dal campo e continui problemi fisici, alcuni veri alcuni presunti. In 3 delle 15 partite disputate, Peterson si è praticamente auto-sostituito, lasciando il campo con grande anticipo: ieri contro Oklahoma State è uscito a oltre 17′ dalla fine dopo una tripla tentata, facendo semplicemente un cenno alla panchina.

Perché gioca così poco (e volontariamente)

Una dei punti negativi più evidenti della stagione di Peterson non è appunto solo il numero di partite saltate, ma anche la frequenza con cui si è ritirato dalla partita in corso, spesso di sua iniziativa. Nella vittoria contro Oklahoma State, ad esempio, Peterson ha segnato 23 punti in 18 minuti, ma subito dopo un canestro ha indicato alla panchina di voler uscire dal campo e non è più rientrato.

La combinazione di crampi, infortuni muscolari ricorrenti e anche influenze ha portato il giocatore a saltare numerose partite di stagione e a giocare oltre 30′ solo in 6 occasioni. In molti hanno sollevato dubbi sul fatto che alcuni di questi ritiri precoci siano legati non solo a questioni fisiche, ma anche a strategie di “load management” o cura del proprio futuro NBA, per preservare le proprie quote in ottica Draft ed evitare infortuni, piuttosto che a problemi reali.

Il commento di Bill Self sull’uscita contro Oklahoma State

Dopo la partita contro Oklahoma State (vinta 81-69), l’attenzione si è concentrata proprio sulla nuova uscita prematura di Peterson. Coach Bill Self — uno dei tecnici più vincenti della NCAA — è ancora una volta rimasto sorpreso dal comportamento del giocatore: “È un copione che abbiamo visto più di un paio di volte. Pensavo che potesse giocare, era in campo solo da 18′. È deludente, perché avrebbe potuto giocare una grande partita”.

Self ha definito la situazione “preoccupante”, sia perché Kansas dipende moltissimo dalla qualità di Peterson, sia perché in questa parte della stagione NCAA occorre avere tutte le migliori risorse disponibili.

Il coach ha anche sottolineato che i compagni di squadra sono ormai abituati a giocare anche senza di lui, ma non è il modo in cui — idealmente — la squadra vuole competere, soprattutto nella corsa verso il titolo nazionale.