Lo strano caso di Seth Towns, alla sua ottava stagione in NCAA

Seth Towns è un’ala classe 1997 nativa dell’Ohio, non è mai stato un prospetto da NBA ma oggi ve ne parliamo perché ha da poco deciso di trasferirsi alla Howard University, a Washington DC. Dov’è la notizia? La prossima sarà l’ottava stagione di Towns in NCAA.

Come sia possibile è presto detto. In un mondo, quello del college basketball, dove molti ragazzi rimangono addirittura un solo anno prima di diventare professionisti, vedere un giocatore rimanervi addirittura otto anni è qualcosa che probabilmente non era mai accaduto prima. Anche perché al massimo si può giocare quattro stagioni prima di laurearsi. Towns ha iniziato la sua carriera collegiale nel “lontano” 2016, nella prestigiosa Harvard. Le prime due stagioni sono filate via lisce e nella seconda ha anche vinto l’Ivy Player of the Year, ma nel 2018 il giocatore ha subito un grave infortunio che lo ha costretto a saltare i successivi due anni. Le regole NCAA non conteggiano le stagioni in cui di fatto l’atleta non è eleggibile per giocare. È tornato quindi in campo nel 2020, ufficialmente da junior (terzo anno), cambiando college e disputando 25 partite a Ohio State. Nel 2021 è però stato fermato da un altro infortunio: stagione 2021-22 interamente ai box.

Nella stagione appena conclusasi, invece, Towns non ha mai giocato e non ha nemmeno fatto parte della formazione di Ohio State. Prima dell’inizio dell’anno aveva infatti lasciato la squadra, ufficialmente a causa di una ricaduta estiva dopo l’ultimo infortunio e alcune “difficili conversazioni” con lo staff tecnico. Ora però Seth Towns ha deciso di riprovarci: nella stagione 2023-24, che sarà appunto tecnicamente la sua ottava in NCAA, giocherà ad Howard. Gli Howard Bison hanno partecipato all’ultimo Torneo NCAA, facendo un’apparizione nella post-season per la prima volta dal 1992.