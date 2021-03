Lo strano infortunio di Steph Curry contro gli Houston Rockets

I Golden State Warriors sono tornati alla vittoria nella notte contro gli Houston Rockets: la squadra di coach Steve Kerr è stata guidata dai 23 punti di Jordan Poole e dalla tripla doppia da 16+12+10 di Draymond Green, mentre dall’altra parte non sono bastati i 25 di Kevin Porter Jr. e i 21+9 di Christian Wood.

Durante il terzo quarto, i dubs hanno attraversato degli attimi di terrore, quando la stella della squadra, Steph Curry, è caduto fuori dal campo sbattendo contro degli scalini di metallo dopo aver effettuato un tiro da 3 punti:

Steph Curry went back to the locker room after taking a fall during the fourth quarter. pic.twitter.com/OX5T2WJhV3

— ESPN (@espn) March 18, 2021