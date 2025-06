Lo strano ritiro spirituale di Victor Wembanyama

Victor Wembanyama sta vivendo una off-season molto particolare.

Il francese in questi giorni si trova in Cina. E sembra che abbia deciso di intraprendere una sorta di ritiro spirituale in un monastero shaolin a Zhengzhou. Secondo i media vicini ai San Antonio Spurs, Wemby si sarebbe fatto rasare la testa e avrebbe intrapreso un periodo di meditazione di clausura di una decina di giorni. Il tutto nel bel mezzo di un tour in Cina, interrotto proprio per questo motivo, tanto da spingere il suo entourage a lasciare momentaneamente l’Asia. L’indiscrezione ha trovato conferma anche su L’Equipe.

According to multiple independent sources, “Victor Wembanyama is not only deeply interested in Shaolin culture, he had a master shave his head and is now beginning a 10-day retreat at that temple. His upcoming travel plans have been paused, and his entourage has already left.” https://t.co/Ld30Ltuym3

— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) June 8, 2025