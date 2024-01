Lo STRAZIANTE messaggio di Doncic a Kobe dopo la sua storica gara nell’anniversario della morte del Mamba

Questa notte Luka Doncic ha disputato la sua migliore partita da giocatore NBA, mettendo a segno 73 punti con numeri di efficienza senza precedenti per guidare i Dallas Mavericks nella vittoria 148 a 143 sugli Atlanta Hawks. A qualcuno sembrerà un giorno qualunque, ma ieri ricorreva il quarto anno dalla tragica scomparsa della leggendaria guardia dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, e per tutta la durata della stellare prestazione di Doncic, il pensiero di onorare il Black Mamba è stato sempre presente.

Infatti, durante la conferenza stampa post-partita, Doncic ha rivelato quanto Kobe abbia significato e continui a significare per lui. Inoltre, la stella dei Mavericks ha espresso quanto sia speciale per lui mettere a segno la miglior serata di punti della sua carriera NBA fino a questo momento in questa data per onorare ciò che la grande leggenda dei Lakers ha significato per il gioco del basket.

“È incredibile, amico. È molto speciale. Tutti noi amiamo Kobe. È stata una grande tragedia, non posso credere che siano già passati quattro anni. Quindi è speciale, sapete, sentirsi nello stesso giorno. Ma ovviamente vorrei che fosse qui”, ha detto Doncic su Kobe, tramite Landon Thomas di Mavs Fan For Life.

Kobe Bryant tragically passed away on January 26, 2020.

Luka Dončić scored a career-high 73 points on January 26, 2024.

Dončić: “It’s very special, we all love Kobe man… it’s special, on the same day, obviously I wish he was here.”

His profile photo and header is still Kobe. pic.twitter.com/lUXvvpteg3

— Landon Thomas (@sixfivelando) January 27, 2024