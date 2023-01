“Lo terremo a meno di 50 punti”, ma Doncic ne segna 51 e Dallas vince

Un paio di giorni fa, in vista del derby texano disputato la sera dell’ultimo dell’anno tra Dallas e San Antonio, Gregg Popovich aveva scherzato: “L’obiettivo della serata sarà 50. Terremo Luka Doncic sotto i 50 punti. L’ho detto”. Non una missione semplice, visto che nei precedenti 6 giorni lo sloveno aveva segnato 50 punti contro Houston e 60, con la storica tripla-doppia da anche 21 rimbalzi, contro New York.

Gregg Popovich on Luka Doncic’s 60-20-10 game: “There’s always something in our lives that makes you say, ‘I can’t believe that happened.’ That was one of them for sure.”

Popovich said, jokingly: “50 is going to be our goal. We’re holding Luka under 50. Quote.” pic.twitter.com/wsR7ymVwv3

