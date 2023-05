Lo Zalgiris Kaunas guadagna oltre 1mio di € per una gara di playoff

Lo Zalgiris Kaunas ha registrato 16 sold-out su 17 nella stagione regolare di EuroLeague 2022-23. Mercoledì sera ce n’è stato un altro quando la potenza lituana ha incontrato il Barcelona nella gremita Zalgirio Arena.

Secondo il GM dello Zalgiris, Paulius Motiejunas, una partita nei playoff di EuroLeague genera una somma a sette cifre per il club.

“Guadagneremo sicuramente più di un milione di euro per una partita”, ha detto Motiejunas a BasketNews. “Varia tra 1,3 e 1,5 milioni di euro. Sono sempre i playoff, non sono solo i guadagni, ma le spese saranno molto più alte perché stai facendo uno spettacolo. Non succede tutti gli anni”.

Prima della stagione, lo Zalgiris prevedeva 4 milioni di euro di entrate dai biglietti.

“L’abbiamo superato”, ha sottolineato Motiejunas. “Ti dirò i numeri esatti alla fine di tutto. Non ci aspettavamo questo tipo di supporto e siamo piacevolmente sorpresi. I fan danno un forte contributo alla sostenibilità finanziaria e all’aumento del budget”.

Lo Zalgiris Kaunas è un ottimo esempio di un club che è sostenibile grazie all’aiuto dei propri tifosi, non avendo alle spalle un grandissimo magnate. E poi è sempre uno spettacolo vedere quel muro giallo e verde.

Leggi anche: Gli sportivi più pagati al Mondo: tre giocatori NBA nella top ten