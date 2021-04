Lo Zenit San Pietroburgo ha vinto senza troppi problemi la partita di stasera contro il Panathinaikos, recupero di una gara rinviata per Covid in precedenza. È l’ultima della stagione regolare di Eurolega, che vede proprio i russi, grazie a questa vittoria, approdare ai Playoff in ottava posizione. Alla formazione di Xavi Pascual, probabilmente la più grande sorpresa del torneo insieme al Bayern Monaco, toccherà ora affrontare il Barcellona. Ma la notizia forse più importante riguarda la Virtus Bologna.

Lo Zenit, qualificandosi, ha anche escluso Valencia dalla prossima Eurolega. Gli spagnoli avevano speranze di partecipare solo in caso di raggiungimento dei Playoff. La mancata qualificazione di Valencia scatena così un effetto domino che permetterà a entrambe le finaliste di EuroCup di giocare la coppa più prestigiosa nella prossima stagione, e non solo alla vincente. Ciò significa che alla Virtus Bologna “basterà” sconfiggere l’Unics Kazan in Gara-3 di semifinale mercoledì per assicurarsi un posto in Eurolega. In finale poi i bianconeri incontrerebbero Monaco, squadra tra l’altro già affrontata ai gironi e battuta due volte.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.