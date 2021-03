Lo Zenit San Pietroburgo non molla il treno playoff, battuto il Khimki

KHIMKI MOSCOW REGION 70 – 91 ZENIT SAN PIETROBURGO

(11-14 / 18-25 / 15-27 / 23-25)

Squadre molto contratte in avvio, con le due difese che prevalgono sugli attacchi: lo Zenit muove lentamente la palla e si appoggia in maniera troppo prevedibile sotto canestro da Poythress; mentre il Khimki riesce a muovere il proprio tabellino solo grazie a due soluzioni personali di Jordan Mickey. Il ritmo rimane basso e la partita molto fisica, tanto che dopo sei minuti il punteggio è ancora sul 6-4 con i soli Mickey e Poythress a segno. Piccolo break del Khimki con un paio di stoppate dell’ispirato Mickey e la tripla McCollum per il +5. Pronta la risposta della squadra di coach Pascual: Ponitka e Will Thomas prima azzerano il vantaggio avversario, poi Hollins dalla lunetta fa +3 Zenit. Dopo dieci minuti lo Zenit è avanti 11-14.

Seconda frazione che si apre con le due triple di Zubkov, con lo Zenit che sta facendo entrare in ritmo tutti i suoi effettivi, mentre per i padroni di casa è sempre Mickey che segna e fa segnare. L’idea dello Zenit sui continui pick and roll di Shved è chiara: shaw forte, quasi a raddoppiare, per intrappolare l’#1 avversario, con gli altri difensori pronti a ruotare e adeguarsi. Lo Zenit prova la fuga: Billy Baron pesca l’ex Milano Gudaitis che inchioda i primi due punti della sua serata, poi arriva la tripla di Kc Rivers per il 20-29. Gudaitis si rivela un osso duro per la difesa di coach Maltsev che deve far sedere Karasev già gravato di 3 falli. Pangos torna a segnare e Baron infila la prima tripla della sua partita; dall’altra parte, dopo una serie di attacchi a vuoto, prova a metterci una pezza McCollum con un gioco da tre punti che tiene in linea di galleggiamento i locali. In questo secondo quarto lo Zenit ha preso il controllo della gara: 29-39 il punteggio quando le squadre tornano negli spogliatoi.

Pronti via e Rivers e Pangos piazzano un miniparziale di 0-5 che porta gli ospiti sul +15. Vantaggio poi ampliato da Austin Hollins che arriva a quota 7 realizzati e supera i 500 punti segnati in EuroLeague. Il copione è lo stesso del secondo quarto e la partita sembra già saldamente nelle mani dello Zenit. Nei primi cinque minuti del periodo per il Khimki segna solo Jordan Mickey (con la percentuale da 3 di squadra poco sopra il 13%, 2/15). Dall’altra parte le triple di Thomas e Hollins e le giocate di Pangos permettono ai biancoazzurri di andarsene definitivamente (38-57). Mickey, che sfonda quota 1000 punti in EuroLeague, e Shved provano a dare una scossa, ma Pangos e Ponitka rimettono le cose a posto. Il terzo quarto si chiude sul 47-66 per lo Zenit.

Se da una parte il tiro da tre punti è nocivo, dall’altra invece si è rivelato fondamentale: tripla di Zubkov e percentuale di squadra dello Zenit che va oltre il 50% (9/16, 56%). Mickey, l’unico in grado di far male alla difesa ospite dall’inizio, supera quota 20 realizzati in poco più di 27 minuti di gioco. Il Khimki ha visibilmente tirato i remi in barca, attendendo solo la fine della gara, con lo Zenit che rallenta il ritmo e usa tutto il tempo a disposizione. Negli ultimi minuti, con gli allenatori che danno più spazio alle seconde linee, il divario rimane pressoché invariato. All’Arena Mytishchi il derby russo tra Khimki e Zenit termina con una sonora vittoria degli ospiti 70-91.

I MIGLIORI:

Khimki: Jordan Mickey 23 pts, 5 reb, 2 blk; Alexey Shved 19 pts; Errick McCollum 17 pts

Zenit: Kevin Pangos 13 pts, 6 ast, 6 falli sub.; Austin Hollins 17 pts; Mateusz Ponitka 9 pts, 5 reb.

Qui i tabellini completi del match

Nato con la passione per la palla a spicchi in quel di Pesaro nel 1997. Laureato con lode all’università Carlo Bo di Urbino nel corso di “Informazione, Media e Pubblicità”, ora studio giornalismo all’università IULM. Ho l’obiettivo di diventare giornalista professionista, preferibilmente in ambito sportivo così da poter unire la passione dello sport con quella per il giornalismo.

Collaboro con BasketUniverso da febbraio 2017.