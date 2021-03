Lola Bunny sarà “meno sexy” in Space Jam 2 rispetto alla versione del 1996

In tanti si ricordano Space Jam (anche) per i lineamenti di Lola Bunny, la fidanzata di Bugs Bunny facente parte della Tunes Squad capitanata da Michael Jordan: la coniglietta nel 1996 era rappresentata come una sorta di icona sexy cartoon, con le curve molto pronunciate.

Tutto questo non ci sarà nel nuovo Space Jam, il sequel in uscita nei cinema a luglio con protagonista LeBron James. Lola Bunny è stata disegnata in maniera “meno sexy” nella versione del 2021, e i fans sui social sono insorti. La scelta è stata presa presumibilmente per evitare che il personaggio venisse troppo sessualizzato e per le polemiche che ne sarebbero scaturite.

Lola Bunny redesign from 1996 > 2021 pic.twitter.com/Uc4uBX7FCT — SB® (@drakecereal) March 4, 2021

