L’Olimpia Milano annuncia un accordo pluriennale con Jerian Grant

La Pallacanestro Olimpia Milano annuncia di aver raggiunto un accordo per due anni con Jerian Grant, nato a Silver Spring, Maryland, il 9 ottobre 1992, 1.96 di statura, play-guardia, proveniente dal Promitheas Patrasso, in Grecia. “Seguiamo Grant da molto tempo, è un giocatore che ha esperienza NBA di alto livello, è stato una prima scelta, e siamo felici che abbia deciso di far parte del nostro progetto”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Le parole non possono spiegare fino in fondo l’entusiasmo e l’eccitazione con la quale ho accolto questa opportunità di venire a giocare per l’Olimpia Milano – dice Grant – Arrivo con un solo obiettivo che è quello di fare tutto quello che potrò fare per aiutare la squadra a vincere. Non vedo l’ora di cominciare a giocare”.

LA CARRIERA – Jerian Grant ha frequentato la DeMatha High School nel Maryland e poi l’università di Notre Dame a South Bend nell’Indiana dove ha giocato 120 partite con 14.5 punti e 5.8 assist di media (16.5 punti e 6.7 assist nell’ultimo anno). Nel 2015 è stato scelto al primo giro dei draft NBA dai Washington Wizards (numero 19) e ceduto subito ai New York Knicks. Nella NBA ha giocato per cinque stagioni, una a New York, due a Chicago poi Orlando e Washington, con 279 presenze di cui 61 in quintetto, 1.692 punti e 805 assist. Nel 2017/18 ai Bulls c’è stata la sua stagione migliore, con 8.4 punti e 4.6 assist di media. Ha giocato anche 41 partite in G-League con 16.9 punti e 5.7 assist a partita. Nell’ultimo anno ha giocato 27 partite al Promitheas in Grecia con 14.8 punti per gara, 6.9 assist e 4.2 rimbalzi di media. La squadra è arrivata terza in regular season e in semifinale nei playoff.

NOTE – Jerian Grant è il figlio di Harvey Grant che ha giocato 11 stagioni nella NBA di cui sette a Washington; lo zio Horace Grant che ha giocato 17 stagione nella NBA di cui sette a Chicago con tre titoli. Un quarto titolo l’ha vinto ai Lakers nel 2001. Il fratello maggiore Jerai Grant ha giocato in Italia a Brindisi, il fratello minore Jerami Grant attualmente milita nei Detroit Pistons e nella Nazionale americana.