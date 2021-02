L’Olimpia Milano attivissima sul mercato: occhi puntati su Josh Nebo

L’Olimpia Milano, dopo essersi aggiudicata Jakub Wojciechowski, giocatore di formazione italiana che lascerà Biella per trasferirsi in Lombardia, sta pensando a Josh Nebo, ala forte-centro classe 1997 al suo primo anno da professionista. Al momento si trova all’Hapoel Eilat ma gli israeliani non hanno intenzione di liberarlo, secondo il giornalista Yakov Meir. Si tratta comunque di una pista da tenere d’occhio per i meneghini.

מילאנו רוצה לצרף את ג’וש ניבו באופן מיידי, הפועל אילת מסרבת לשחררו. הפרטים המלאים ב-@IsraelHayomHeb — Yakov Meir (@yakovmeir1) February 1, 2021

