L’Olimpia Milano aveva proposto un format diverso per i Playoff LBA?

Tra poco prenderanno il via i Playoff di LBA 2021, proprio con Gara-1 tra Olimpia Milano e Aquila Basket Trento alle 17.30. Gara-2 sarà subito domani, a causa del calendario ristrettissimo pensato dalla Legabasket per far fronte all’assenza di Milano, che a fine mese dovrà volare a Colonia per le Final Four.

Pertanto ci sono 4 back-to-back in programma: uno ai quarti (che saranno al meglio delle 5 gare), uno in semifinale (al meglio delle 5) e ben due in finale (al meglio delle 7). Un calendario che scontenta molti, compresi i giocatori. Malcolm Delaney pochi giorni fa se ne era lamentato. Secondo il sito RealOlimpiaMilano, i biancorossi avrebbero provato a proporre un format diverso per questi Playoff, opzione però non discussa troppo in Lega.

Secondo questa proposta, le serie sarebbero state rispettivamente al meglio delle 3-5-7 gare oppure 5-5-5, così da avere meno partite e da giocarle anche meno ravvicinate.

