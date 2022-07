L’Olimpia Milano cambia title sponsor

Parte domani la campagna abbonamenti per le partite interne dell’Olimpia Milano nella stagione 2022/23, che vedrà anche il ritorno del marchio EA7 Emporio Armani come “title sponsor” della squadra.

EA7 è stato sponsor di maglia dalla stagione 2012/13 fino alla stagione 2016/17 (più nel 2017/18 solo in campionato) e ha accompagnato l’Olimpia alla conquista di tre scudetti. Come da tradizione saranno due le formule di abbonamento accessibili:

la versione “All-Inclusive” consentirà l’accesso a tutte le partite che l’Olimpia Milano giocherà in casa sia in campionato che in EuroLeague, comprese tutte le eventuali gare casalinghe di playoff in ambedue le competizioni;

la versione “All-EuroLeague” consentirà l’accesso a tutte le 17 partite interne dell’Olimpia Milano nel corso della regular season della competizione europea. Questo abbonamento non comprende i playoff di EuroLeague ma attribuisce ai suoi possessori il diritto di prelazione sui biglietti singoli.

Ambedue gli abbonamenti saranno acquistabili dalle 9:00 di venerdì 8 luglio. Gli abbonati della stagione 2019/20 avranno tempo fino a domenica 31 luglio compresa per rinnovare il loro abbonamento e mantenere il vecchio posto. A partire da lunedì 1 agosto i posti riservati ai vecchi abbonati non acquistati saranno a disposizione per la vendita libera.

Tutti i posti liberi (non acquistati in abbonamento durante la stagione 2019/20) saranno acquistabili fin da subito con un nuovo abbonamento.

Gli abbonamenti possono essere acquistati on-line sul sito olimpiamilano.vivaticket.it e di persona presso la sede sociale del Mediolanum Forum in orario d’ufficio. La sede sarà aperta dal lunedì al venerdì. In via eccezionale, resterà aperta anche sabato 9 luglio (dalle 10 alle 16). Ulteriori aperture straordinarie verranno comunicate su tutte le piattaforme social dell’Olimpia.

