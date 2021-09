L’Olimpia Milano chiude la preseason con un KO contro l’ASVEL

Si è conclusa con una sconfitta la preseason dell’Olimpia Milano, che settimana prossima giocherà la seconda fase di Supercoppa Italiana nel tentativo di vincere il primo trofeo stagionale. I biancorossi hanno perso la finale del torneo amichevole Paris European Games contro l’ASVEL Villeurbanne dopo aver battuto i padroni di casa ieri.

Il risultato finale è stato di 76-63, contro una squadra che Milano affronterà in Eurolega. Malcolm Delaney è stato l’unico giocatore dell’Olimpia ad andare in doppia cifra con 11 punti, 9 per Mitoglou, 8 a testa per Sergio Rodriguez e Shields. L’Olimpia tiene nel primo quarto, ma poi scivola a -10 nel finale di primo tempo e non riesce più a recuperare.

Foto: Olimpia Milano