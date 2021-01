L’Olimpia Milano fa cinquina, al Forum cade anche l’Olympiacos

Olimpia Milano-Olympiacos Pireo 90-79

(24-19, 20-15, 21-28, 25-17)

Quinta vittoria consecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano che batte anche l’Olympiacos Pireo al termine di un match prima dominato (+18 al 18′) e poi portato a casa con grande sofferenza dopo il rientro dell’Olympiacos del terzo periodo.

Partenza del match a ritmi blandi da ambo le parti, Punter porta avanti Milano (14-9 5′), ma l’Olympiacos tiene nonostante la prima sfuriata di Rodriguez (sei filati 21-17 8′) e la bomba in chiusura di frazione di Datome (24-19 10′). E’ ancora il Chacho ad aprire le danze nel secondo periodo (27-19), Hines dà il primo vantaggio in doppia cifra ai suoi (31-21 14′), i greci (Spanoulis tre falli in fila) fanno fatica a trovare la via del canestro ed allora Milano è brava a sfruttare il bonus biancorosso volando sul +18 al 17′, 44-26. L’Olimpia cala l’intensità in difesa, Punter sbaglia due triple aperte ed arriva così il parziale Olympiacos con le bombe di Mckissik e Sloukas che riapre la contesa al 20′, 44-34.

Al rientro dagli spogliatoi i viaggianti aprono il fuoco dalla lunga distanza (3/3 dai 6.75) ed accorciano ulteriormente il divario con l’ex Jenkins in evidenza (53-48 23′). Datome ricaccia indietro l’Oly (58-48 25′) che però adesso è totalmente in partita, tripla di Vezenkov dopo il timeout di Messina e nuovo meno sei (58-52 27′). L’Olimpia affretta qualche tiro di troppo, Sloukas è invece implacabile (60-57 28′) e coadiuvato da Martin impatta a quota 60. Ci pensa poi il solito Rodriguez a lasciare avanti Milano alla terza sirena, 65-62. Continua a soffrire a rimbalzo l’Olimpia (15 offensivi concessi sin qui) ed Olympiacos che rimane ad un’incollatura con l’onnipresente Vezenkov (68-67 33′). Punter da sette metri dà un nuovo vantaggio in doppia cifra a Milano, 77-67 (35′), ma i greci non muoiono mai e con due triple di Sloukas e, manco a dirlo, Vezenkov tornano a stretto contatto (81-79 38′). Datome da terra trova Delaney che fa +5 (84-79 39′) ed è il colpo che stende definitivamente l’Olympiacos.

Olimpia Milano: Punter 27 Leday 6 Moretti ne Micov 2 Moraschini 2 Roll, Rodriguez 14 Tarczewski 5 Cinciarini ne Delaney 16 Hines 6 Datome 12 All.Messina

Olympiacos: Harrison 8 Charalampopoulos ne Larentzakis ne Spanoulis, Sloukas 17 Martin 7 Vezenkov 18 Printezis Jean-Charles 7 Jenkins 8 Ellis 2 Mckissik 5 All.Bartzokas