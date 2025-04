L’Olimpia Milano gioca d’anticipo: in pole per TJ Shorts ma Nikola Mirotic è a rischio

Sembrano già iniziate le grandi manovre di mercato in casa Olimpia Milano. Dopo aver fallito nuovamente l’approdo alla post season di EuroLega, i meneghini appaiono intenzionati a cambiare nuovamente volto in estate.

La punta di diamante del nuovo roster potrebbe essere addirittura TJ Shorts, papabile MVP della regular season e al momento probabilmente il giocatore più richiesto. Chiaro che sulla stella del Paris ci sia mezza Europa ma al momento Milano pare in vantaggio sulla concorrenza, secondo Giuseppe Sciascia de La Prealpina. Da qui a concretizzare la trattativa, però, dovrà passarne di acqua sotto i ponti, anche perché il diretto interessato è impegnato nei playoff di EuroLega. In seconda posizione ci sarebbe il Panathinaikos che in quel caso lascerebbe partire Lorenzo Brown (non male come “ripiego”). Ll’Hapoel Tel-Aviv, invece, punta forte sul ritorno di Vasilje Micic, tentato da un’offerta monstre di 5 milioni l’anno.

L’altra grande operazione milanese riguarderebbe la partenza di Nikola Mirotic, anche lui sul taccuino dell’Hapoel. Sul suo contratto ci sarebbe una clausola rescissoria da esercitare questa estate e gli israeliani non paiono avere grossi problemi in tal senso.

Gli altri big (LeDay, Nebo e Shields) sono blindati da contratti pluriennali e perciò certi di restare. Possibile anche la permanenza di Ricci, Causeur e e Brooks. Un altro papabile volto nuovo sarebbe Devin Booker, oltre al pressoché certo arrivo di Quinn Ellis da Trento.

In partenza Flaccadori (calda la pista del suo ritorno in Trentino), Bortolani e Gillepsie, così come Dimitrijevic nonostante l’anno residuo di contratto. Hanno accordi validi ma potrebbero partire anche i lunghi Caruso, Diop e Kamagate (che tornerà dal prestito a Tortona).