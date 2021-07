L’Olimpia Milano mette gli occhi sull’ex NBA Troy Daniels

Potrebbe essere Troy Daniels il prossimo obiettivo di mercato dell’Olimpia Milano. L’americano, secondo Emiliano Carchia di Sportando, sarebbe stato individuato da Ettore Messina come possibile aggiunta nel reparto esterni.

Olimpia Milano is eyeing with interest Troy Daniels, I am told.

Daniels has played 339 games in the NBA in 7 years averaging 6.6ppg. — Emiliano Carchia (@Carchia) July 4, 2021

Daniels, 30 anni tra pochi giorni, ha giocato in NBA dal 2014 al 2020 per un totale di 339 partite, con 6.6 punti di media e una stagione da 8.9 a Phoenix. Dalla scorsa stagione, nella quale ha raggiunto le Finali di Conference con i Nuggets, il giocatore non è però più sceso in campo ed è quindi fermo da un anno.

In NBA Daniels ha vestito le maglie di Rockets, Timberwolves, Hornets, Grizzlies, Suns e Nuggets.