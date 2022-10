L’Olimpia Milano non molla di testa e batte il Partizan a domicilio

PARTIZAN BELGRADO 75 – OLIMPIA MILANO 80

(27-17;22-24; 12-21; 14-18)

Una gara giocata a strappi in cui l’Olimpia Milano è stata brava a non perdere mai totalmente il controllo, riuscendo da rientrare da ogni assalto dei padroni di casa del Partizan Belgrado. Non basta una gran partita dell’ex, Leday, a cui risponde un ottimo Shields che trascina i suoi alla vittoria.

Un avvio tutt’altro che fluido per l’Olimpia Milano che, sin dai primi minuti, è costretta a fare i conti con le ottime giocate dell’ex Leday. Lessort e Madar piazzano il +10 ma Milano si sblocca finalmente con le due triple di Baron e quella di Thomas, sul bel lavoro dei lunghi, Voigtmann e Davies, tornando a -4. Sono ancora i tiri dalla lunga distanza e un po’ di fortuna però a riportare il Partizan sul 27-17 con cui si chiude il primo quarto.

La seconda frazione inizia con tutto un altro ritmo: la difesa dell’Olimpia Milano diventa decisamente più convincente e l’attacco trova la sua chiave in Davies che riporta i suoi a -1. I padroni di casa subiscono ma l’impatto di Anjusic in campo è devastante con 2/2 da dietro l’arco. Questo arrugginisce ancora la concentrazione di Milano che ritrova il canestro con Melli ma Madar è un cecchino. La tripla di Tonut chiude il primo tempo 49-41.

Nella ripresa l’Olimpia Milano lavora meglio in transizione, rifacendosi prima sotto e poi sorpassando, grazie a Shields e Pangos. Leday spezza il parziale di 0-9 e si carica sulle spalle tutto l’attacco serbo. Arriva la risposta dai 6,75 di Melli e Baron che vale il +3. Ancora Leday a muovere il punteggio: il terzo quarto termina 61-62.

L’inizio di ultimo quarto è una fotocopia del primo con il Partizan che si affida a Leday e agli extra possessi guadagnati da Lessort per piazzare il 10-0. L’Olimpia Milano si sblocca con il viaggio in lunetta di Davies e la tripla di Shields. Exum è bravo a tenere i suoi avanti di due possessi ma Pangos punisce dalla lunga distanza. Milano è precisa nei tiri liberi, riportandosi avanti, e ne approfitta per deconcentrare l’attacco dei padroni di casa che commettono errori fatali. Pangos appoggia al ferro il +5 a 17” che varrà la vittoria in trasferta dell’Olimpia Milano perché Leday stavolta sbaglia. Termina 73-78.

TABELLINI:

PARTIZAN BELGRADO: Vukcevic n.e., Leday 23, Koprivica n.e., Punter 7, Papapetrou 5, Exum 7, Nunnally 2, Glas n.e., Lessort 12, Trifunovic, Andjusic 9, Madar 10. Coach Obradovic.

OLIMPIA MILANO: Davies 15, Thomas 3, Pangos 12, Tonut 3, Melli 7, Baron 10, Ricci n.e., Biligha n.e., Hall, Shields 25, Hines, Voigtmann 5. Coach Messina.

