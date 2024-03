L’Olimpia Milano polverizza Varese, 94-63. 19 punti di Pippo Ricci

EA7 OLIMPIA MILANO-PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE: 94-63

(29-13, 25-17, 27-20, 13-13)

Partita a senso unico ad Assago. Milano vince il derby contro Varese senza troppa fatica: 94 a 63 il finale, dopo una partita dominata dalla palla a due, in cui l’EA7 impone il proprio ritmo. La squadra di coach Ettore Messina parte con un parziale di 16-0 dopo un paio di canestri di Varese che fa capire il tono della sfida, totalmente diversa rispetto all’andata quando, all’Itelyum Arena era servito un Shavon Shields (oggi 14 punti) infallibile nel secondo periodo per strappare due punti. Giampaolo Ricci finisce con 19 punti, il migliore per Milano; 12, tutti nel primo tempo, per Nico Mannion.

Il recap

Atmosfera pacata al Mediolanum Forum nei primi due minuti, l’Olimpia parte lenta mentre Varese prova a dare il primo cenno con una tripla di Tomas Woldetensae, subentrato a Gabe Brown autore di 2 falli. Milano impiega pochissimo tempo ad entrare nella partita con un parziale di 16-0 che indirizza già la partita e porta i padroni di casa sul 24 a 6. Il tiro da tre funziona bene (6/9 nel primo quarto), in più Milano riesce ad impadronirsi facilmente del pitturato coi tagli di Pippo Ricci (15 punti nei primi due quarti), Nicolò Melli e Guglielmo Caruso, veloci a far segnare il 42-21 all’inizio del secondo quarto. Sul parquet del Forum Varese è irriconoscibile, surclassata dalle soluzioni di una squadra che senza troppa fatica mette al sicuro i due punti già all’intervallo (54-30).

Nico Mannion scrive 12 punti all’intervallo (l’unico varesino in doppia cifra) ma incidono poco, nulla, e nonostante la OJM provi a cambiare passo al rientro dagli spogliatoi, la partita non cambia. Anzi, peggiora quando la squadra di coach Ettore Messina tocca il +31 (81-50) sul tramontare del terzo periodo, continuando a non concedere spazi a Varese. Tiri a basse percentuale, poco ritmo e poca difesa: la Openjobmetis rientra amaramente dalla pausa, anche se l’esordio di Leonardo Okeke negli ultimi 4′ (fermo per un anno a causa dell’infortunio all’anca) è comunque una nota positiva in un pomeriggio acre. Milano invece lascia alle spalle la sconfitta con l’Asvel e pensa al match del prossimo venerdì contro il Partizan.

Tabellino:

Olimpia Milano: Mado Lo 10, Giordano Bortolani 7, Nicolò Melli 14, Francesco Marcucci 0, Giampaolo Ricci 19, Diego Flaccadori ne, Devon Hall 9, Guglielmo Caruso 6, Shavon Shields 14, Kyle Hines 6, Johannes Voigtmann 0;

Pallacanestro Varese: Nico Mannion 19, Scott Ulaneo 2, Skylar Spencer 6, Tomas Woldetensae 3, Davide Moretti 5, Niccolò Virginio 3, Sean McDermott 7, Hugo Besson 8, Leonardo Okeke 2, Gabe Brown 8;

Foto copertina: Olimpia Milano