L’Olimpia Milano saluta Michael Roll dopo due stagioni

L’Olimpia Milano ha salutato ufficialmente Michael Roll, diventato free agent dopo due anni in biancorosso. Al suo posto il club meneghino ha ingaggiato Devon Hall.

Roll era arrivato a Milano nel 2019 dal Maccabi Tel-Aviv e con l’Olimpia ha vinto una Supercoppa e una Coppa Italia. Nell’ultima stagione di Eurolega, nella quale ha raggiunto le Final Four, l’americano ha segnato 4.6 punti di media.

Questo il comunicato della società, che ha ringraziato Roll per la professionalità dimostrata nella propria esperienza a Milano.

La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Michael Roll per i due anni trascorsi insieme, le vittorie ottenute, i grandi momenti trascorsi in campo e, ancora di più, per il suo contributo nella costruzione di un ambiente positivo e la promozione dei valori che dovranno accompagnare l’Olimpia anche in futuro. Michael Roll è stato un professionista esemplare, con le parole, l’atteggiamento e soprattutto con l’esempio di cui hanno giovato anche i compagni. Nel momento in cui le nostre strade si dividono, l’Olimpia augura a Michael e alla sua famiglia il miglior futuro possibile.