poeta milano

L’Olimpia Milano smentisce le voci: piena fiducia in coach Peppe Poeta

Home Serie A News
Francesco ManziLascia un Commento su L’Olimpia Milano smentisce le voci: piena fiducia in coach Peppe Poeta

L’Olimpia EA7 Milano ha smentito subito le voci che parlavano di panchina traballante per Peppe Poeta, in seguito alla sconfitta di ieri contro il Maccabi Tel-Aviv, la terza consecutiva tra tutte le competizioni e la terza in 4 partite europee. I biancorossi hanno ribadito anzi di avere piena fiducia nel tecnico arrivato meno di un anno fa a ricoprire il ruolo di head coach, sostituendo Ettore Messina.

Piena fiducia in Peppe Poeta. È quanto filtra dai vertici dell’Armani Milano sulle voci raccolte su un possibile esonero dell’allenatore dell’Olimpia” riporta ANSA. L’Olimpia prende quindi posizione a sostegno di un allenatore che ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana negli ultimi mesi, per quanto l’inizio di questa stagione possa essere stato traumatico. L’EA7 tornerà in campo domenica pomeriggio in casa contro Treviso, nella speranza di interrompere la striscia negativa.

Foto: Olimpia Milano

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

peppe poeta olimpia milano

Olimpia Milano di nuovo sconfitta, Peppe Poeta rischia la panchina?

Francesco Manzi
hall milano

Hall si prende Milano: l’Olimpia supera sulla sirena una bella Virtus Bologna nell’euroderby

Francesco Manzi
olimpia milano

Il primo trofeo stagionale è dell’Olimpia Milano: vinta la Supercoppa contro Venezia

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.