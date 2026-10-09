L’Olimpia Milano smentisce le voci: piena fiducia in coach Peppe Poeta

L’Olimpia EA7 Milano ha smentito subito le voci che parlavano di panchina traballante per Peppe Poeta, in seguito alla sconfitta di ieri contro il Maccabi Tel-Aviv, la terza consecutiva tra tutte le competizioni e la terza in 4 partite europee. I biancorossi hanno ribadito anzi di avere piena fiducia nel tecnico arrivato meno di un anno fa a ricoprire il ruolo di head coach, sostituendo Ettore Messina.

“Piena fiducia in Peppe Poeta. È quanto filtra dai vertici dell’Armani Milano sulle voci raccolte su un possibile esonero dell’allenatore dell’Olimpia” riporta ANSA. L’Olimpia prende quindi posizione a sostegno di un allenatore che ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana negli ultimi mesi, per quanto l’inizio di questa stagione possa essere stato traumatico. L’EA7 tornerà in campo domenica pomeriggio in casa contro Treviso, nella speranza di interrompere la striscia negativa.

Foto: Olimpia Milano