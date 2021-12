L’Olimpia Milano studia il colpo Dzanan Musa

Si allunga la lista di nomi per il mercato “di riparazione” dell’Olimpia Milano, dopo un dicembre non al top a causa anche dei seri infortuni di Dinos Mitoglou, Shavon Shields e Luigi Datome. I biancorossi, ai quali nei giorni scorsi era stato offerto Marcquise Reed, avrebbero messo nel mirino anche Dzanan Musa, stando a quanto riportato da Moses Barda.

Musa, dopo qualche deludente stagione in NBA tra Brooklyn e Detroit, nei primi mesi del 2021 era tornato in Europa, vincendo l’Eurolega con l’Efes. In estate la firma in Spagna, con una neopromossa in Liga ACB, il Rio Breogan. In questi primi mesi nel campionato spagnolo, il bosniaco ha segnato 18.9 punti di media.

Secondo Orazio Cauchi, Milano non sarebbe comunque l’unica squadra di Eurolega interessata a Musa.

In their midst of their injury plague, Milan is monitoring the situation of Dzanan Musa who’s in incredible shape. Sources tell me @paxer89 — Moses (@MosesB1) December 28, 2021