L’Olimpia Milano U18 continua a sognare: biancorossi in finale di EuroLeague Next Gen

L’Olimpia Milano non ha vissuto una stagione europea positiva con la prima squadra, ma nel weekend delle Final Four di EuroLega ad Abu Dhabi i biancorossi sono comunque protagonisti grazie alle imprese della squadra U18. La formazione giovanile meneghina oggi si è qualificata alla finalissima della EuroLeague Next Gen di domani battendo i padroni di casa del Dubai Basketball per 86-84. Ancora una volta i migliori in campo sono stati i 3 gioiellini biancorossi: Luigi Suigo (18 punti e 12 rimbalzi), Achille Lonati (17 punti) e Diego Garavaglia (18 punti e 10 rimbalzi).

Milano è solo la terza squadra italiana a qualificarsi per la finale di Next Gen dopo Siena nel 2014 e la Stella Azzurra nel 2018. Per il trofeo, l’Olimpia sfiderà lo Zalgiris Kaunas.

Il cammino di Milano nella competizione europea giovanile più prestigiosa è stato a dir poco sorprendente: un paio di giorni fa la squadra allenata da Michele Catalani ha battuto il Mega Super Belgrado per 106-88, poi il Barcellona per 80-85 e infine Dubai oggi. Particolarmente significativa la vittoria sul Barça, una delle favorite per la vittoria del Next Gen: nel match contro i catalani Lonati, che l’anno prossimo giocherà in NCAA a St. Bonaventure, ha segnato 28 punti con 7/12 da tre punti. Il percorso dello Zalgiris, avversario domani in finale, è stato allo stesso modo si successo (i lituani hanno sconfitto il Real), ma il club baltico arriva alla partita decisiva reduce da una netta sconfitta 89-113 contro gli Overtime Elite di un fenomenale Khol Rosario (30 punti).

La finale si disputerà ad Abu Dhabi domani mattina alle 11.30.