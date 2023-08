L’Olimpia Milano ufficializza Mirotic… ma il Monaco la trolla su X

Quest’oggi è stato il “Nikola Mirotic Day” per l’Olimpia Milano e anche a Monaco se ne sono accorti. L’account X(Twitter) in inglese della squadra monegasca ha voluto subito far capire che l’ex giocatore NBA forte – secondo loro – è Kemba Walker, non Nikola Mirotic:

“Questa è la vostra firma stellare? @OlimpiaMI1936 😌”.

Il mondo del basket ha apprezzato tantissimo questo tweet, tant’è che Jared Sullinger Sr. e Kendrick Perry hanno fatto i complimenti per il livello altissimo del trolling.

Ricordiamo che Nikola Mirotic ha firmato un accordo triennale con i biancorossi e arriva in Italia dopo 4 anni a Barcelona e parecchie stagioni di alto livello in NBA. Il montenegrino di nascita ma spagnolo d’adozione e di passaporto sembrava promesso sposo del Partizan Belgrado però alla fine non se n’è fatto nulla nel momento in cui doveva concretizzare.

Stiamo a vedere se questo tweet invecchierà male oppure davvero Kemba Walker giocherà una grandissima stagione con il Monaco. Di sicuro il colpo Mirotic, come il colpo Walker, scalda i cuori dei tifosi e permette loro di sognare grandissimi risultati a livello europeo.

