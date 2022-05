L’Olimpia Milano vicinissima a Jonah Mathews per la prossima stagione

Bloccati Kevin Pangos e Johannes Voigtmann da ormai qualche settimana, l’Olimpia Milano sta per mettere le mani anche su Jonah Mathews in vista della prossima stagione. Secondo BasketNews, i meneghini sarebbero vicinissimi alla guardia americana, quest’anno in forza all’Anwil Wloclawek in Polonia.

Mathews, 24 anni, l’anno scorso aveva giocato in Svezia da rookie dopo 4 stagioni a USC. L’americano è tra i migliori giocatori del campionato polacco, dove sta segnando 19.0 punti di media: era tra gli obiettivi di diverse squadre di Eurolega, compreso il Fenerbahçe.

