L’Olimpia non brilla ma supera Napoli al debutto

Napoli Basket 63-73 Olimpia Milano

(18-21; 13-21; 13-18; 19-13)

Un’Olimpia non brillante supera una Napoli ancora in fase di costruzione, a cui manca del tutto l’apporto di Rich ed Elegar. Per Milano tanti i giocatori in doppia cifra.

Milano comincia con una buona fluidità da oltre l’arco: pronti via e si ritrova +10 (4-14) con una tripla di Mitoglou. Napoli quindi si ricompone, e sfruttando la poca lucidità offensiva milanese si riavvicina a -3 (13-16) con una tripla di Marini. Tarczewski riporta Milano a +6 (15-21), ma ancora Marini riaccorcia per i suoi: il primo quarto termina 18-21.

Napoli trova il pareggio con una tripla di Parks. L’Olimpia si mantiene a galla grazie alle iniziative individuali, ma anche con una buona intensità difensiva che azzera le percentuali avversarie: una tripla di Shields porta Milano sul +10 (23-33). Si tratta del punto di svolta della gara: Napoli non riesce più a ricucire lo strappo, gli ospiti chiudono il primo tempo avanti (31-42).

Nel terzo quarto, entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro. La situazione viene sbloccata da Mitoglou (31-44). Poco dopo, l’Olimpia trova il +17 (33-50), che chiude una partita già indirizzata sul finire del primo tempo. Napoli ci prova, ma Milano riesce a contenere e a tornare a +16 (42-58) con una tripla di Datome. Il terzo quarto termina 44-60, senza particolari colpi di scena.

L’ultimo quarto è ordinaria amministrazione. Milano, anche senza segnare per diversi minuti, rimane saldamente in controllo: la gara termina 63-73, punteggio accorciato da un moto d’orgoglio conclusivo dei partenopei.

NAPOLI BASKET: Zerini 1, McDuffie 9, Markis 9, Velicka 12, Parks 17, Marini 10, Mayo 10, Elegar 0, Uglietti 4, Lombardi 0, Rich 0.

OLIMPIA MILANO: Melli 10, Grant 3, Tarczewski 6, Ricci 3, Biligha 0, Moraschini 0, Hall 7, Delaney 8, Mitoglou 10, Alviti 0, Datome 13.