L’Olimpia porterà a Milano Nick Calathes?

Il futuro di Nick Calathes sembra lontano dal PalauBlaugrana per la stagione 2022-2023 e potrebbe essere vicino a firmare con Milano. In Catalunya hanno considerato il greco-americano un capro espiatorio dopo aver chiuso l’anno con la sola vittoria della Copa del Rey. Sia il club che il giocatore stanno cercando una via d’uscita, con Calathes che ha ancora un anno di contratto con il Barça.

L’interesse dell’Olimpia Milano

Fortunatamente per Barça e Calathes, sembra essere emersa una squadra con la quale si potrebbe trovare un accordo. Si tratta dell’Olimpia Milano, che, come fanno notare dalla Grecia, avrebbe già presentato al giocatore un’offerta a Nick Calathes per inserirlo nelle proprie fila. Il quotidiano ellenico ‘Gazzetta’ indica già una cifra che si aggirerebbe intorno al 1.300.000 euro di stipendio, cifra inferiore a quella che Calathes percepirebbe con il Barça per la stagione 22-23. Ciononostante, è ancora in attesa che il Barça e il giocatore si dividano dall’attuale contratto e ciò avverrà solo quando verrà concordata una cifra economica che soddisfi il giocatore.

Milano si è rassegnana al mancato arrivo di Pangos

Pangos ha firmato un contratto con il CSKA Mosca fino al 2024 e i russi chiedono una cifra alta per rescindere il contratto, quindi Milano ha deciso di mettersi al lavoro cercando un’alternativa di livello prima che sia troppo tardi.

Fonte: Sport