L’Oly tocca il +33, il Valencia ne segna 38 nell’ultimo quarto ma non basta. Vincono i greci

VALENCIA – OLYMPIACOS 79-88

(19-23, 12-21, 10-30, 38-14)

Trentatré punti di vantaggio a 10′ dalla fine ma nonostante ciò l’Olympiacos vince con più di un brivido a Valencia, con la squadra spagnola che si sgretola sotto i colpi della truppa di Bartzokas in un terzo periodo da 30-10. I padroni di casa, però, nell’ultimo periodo segnano 38 punti, ma non basta per completare una rimonta che sarebbe passata alla storia. Il Valencia si complica la vita ma resta in corsa per i playoff anche se ora, per gli spagnoli, diventa fondamentale la prossima in casa dell’Alba.

Ritmi subito alti in avvio, con Valencia che arriva spesso e volentieri nei pressi del ferro mentre l’Olympiacos rimane più perimetrale ma comunque efficace. I padroni di casa provano con Vives e Tobey ad imprimere subito il ritmo voluto alla gara, ma dall’altra parte Vezenkov dall’arco risponde; a metà del primo periodo è 12-12. Il primo allungo di serata è dei greci, che con Printezis vanno sul +7; Valencia risponde con Sastre ma è la squadra ospite a chiudere avanti i primi 10′ sul 19-23. Al rientro in campo l’Olympiacos con fiducia e intraprendenza gioca meglio: gli attacchi della squadra greca alternano giocate profonde con Koufos e transizioni offensive. Valencia sbaglia tanto, con il solo Sastre a trovare la via del canestro; dall’altra parte, invece, i greci spingono sull’acceleratore e arrivano sul +11 dopo 5′ (22-33). I padroni di casa segnano praticamente solo dalla lunetta, senza mai trovare la giusta circolazione di palla; dall’altra parte l’Olympiacos arriva anche a +16 con il canestro di Sloukas, poi è Labeyrie dall’arco a scrivere -13 Valencia all’intervallo (31-44 dopo 20′). Dopo la pausa le cose non migliorano affatto per gli spagnoli: Printezis e Vezenkov fanno impazzire la difesa del Valencia con un 15-3 di parziale greco. Completo blackout e troppi buchi difensivi per i padroni di casa che oltretutto in attacco non vedono mai il canestro. La squadra di Bartzokas invece è un uragano in attacco: 10-30 il parziale e notte fonda per gli “Orange”, in un terzo periodo da incubo che si chiude sul 41-74. L’ultimo quarto ha però dell’incredibile, con il Valencia che nella prima parte piazza un 21-2 di parziale che spezza le certezze dell’Oly. I greci segnano 5 punti in 7′; i padroni di casa entrano in fiducia, San Emeterio da tre punti fa 3/3 e scrive il -8 a 2′ dalla fine (71-79). Le gambe dell’Oly tremano, non la mano del solito Vezenkov che torna a segnare dall’arco e riporta in doppia cifra il vantaggio dei suoi. Valencia ci prova comunque, con l’ennesima tripla del -7, poi avrebbe anche un altro possesso per ricucire ulteriormente ma non riesce nell’impresa. Vince l’Olympiacos 79-88.

VALENCIA: Prepelic 12, San Emeterio 11, Sastre 10

OLYMPIACOS: Vezenkov 19, Printezis 18, Ellis 11

