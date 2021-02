L’Olympiacos prepara il colpo Kosta Koufos sotto canestro

La stagione dell’Olympiacos non sta andando nel migliore dei modi: i biancorossi, sull’11-14, sono ben lontani dalla zona Playoff di Eurolega. Per questo motivo hanno deciso di ricorrere al mercato e, secondo Eurohoops, avrebbero raggiunto ormai un accordo con Kosta Koufos.

Koufos, 31 anni, sperava in un ritorno in NBA dopo una stagione abbastanza deludente al CSKA Mosca. Metabolizzato che non succederà, il centro greco nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare il suo passaggio all’Olympiacos, che sarà quindi la sua seconda squadra europea. L’anno scorso per lui 17 partite in Eurolega con il CSKA, per 3.7 punti e 2.8 rimbalzi di media.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.