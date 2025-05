Tyson Ward è il primo acquisto dell’Olympiacos per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Eurohoops, c’è un accordo tra le due parti per un contratto biennale.

Il giocatore che ha seguito lo stesso percorso di coach Tuomas Ilsalo e TJ Shorts, inizialmente a Bonn, vincendo il trofeo BCL e poi l’EuroCup lo scorso anno con Parigi, ha avuto una prima stagione in EuroLeague degna di nota.

Ha registrato una media di 11 punti, 4,9 rimbalzi e 1,3 assist in 38 partite con i parigini quest’anno nella massima competizione europea.

Dato che TJ Shorts si trova tra il Panathinaikos e l’NBA, è più che probabile che i due giocatori siano avversari la prossima stagione nel derby greco.

Dopo questa aggiunta, è lecito pensare che il 27enne Tyson Ward sostituirà Shaq McKissic nel roster dell’Olympiacos, che diventerà free agent quest’estate.

Stiamo a vedere se effettivamente i due compagni di squadra, che sicuramente diventeranno ex compagni, si troveranno come avversari in Grecia e in particolar modo ad Atene. Questo dimostra il grandissimo valore del roster del Paris Basketball che è arrivato fino ai playoff di EuroLega al proprio esordio.

