L’Olympiacos vince un altro derby: anche in EuroLega ha la meglio sul Panathinaikos

Settimana scorsa l’Olympiacos aveva completamente annichilito il Panathinaikos in Supercoppa greca. Questa sera le due squadre di Atene erano invece all’esordio stagionale in EuroLega con un altro derby accesissimo. Anche oggi ad avere la meglio è stato, in trasferta, il Pireo per 78-88 dopo un tempo supplementare.

Il primo tempo pende dalla parte del Panathinaikos, che arriva al 20′ sul +7 con un parziale di 15-4 nel secondo quarto con uno scatenato Sloukas già a quota 13 punti all’intervallo. Ad inizio terzo periodo l’Olympiacos torna a -1 grazie a due triple consecutive di Canaan. Hernangomez, Lessort e Vildoza chiudono la frazione con un break di 6-0 per il 59-52 al 30′. I primi 11 punti dell’ultimo quarto sono dell’Olympiacos, che ribalta il passivo e arriva a +4. La risposta del Pana porta il nome di Marius Grigonis, che con due triple di fila riporta i suoi a +3. Walkup pareggia subito, Sloukas riporta avanti il Pana ma alla fine è un canestro di Peters con quasi un minuto sul cronometro a valere il pareggio alla fine dei regolamentari.

Nel supplementare in campo c’è solo il Pireo, Canaan e Peters segnano i punti del +5 e Milutinov è autore di due giocate che chiudono virtualmente il match. Prima il serbo stoppa Sloukas e sul ribaltamento di fronte raccoglie un alley-oop di Williams-Goss e schiaccia ammutolendo Oaka. In generale l’Olympiacos apre l’OT con un parziale di 0-12 che non lascia alcuno scampo al Panathinaikos.