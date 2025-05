Lonati e Suigo non bastano: Milano KO contro lo Zalgiris nella finale della Next Gen

L’Olimpia Milano U18 non riesce ad andare fino in fondo nell’EuroLeague Next Gen Tournament di Abu Dhabi, il più importante torneo giovanile del panorama europeo. I biancorossi, che ieri avevano raggiunto una finale storica, sono andati KO contro lo Zalgiris Kaunas per 81-89, subendo la prima sconfitta della competizione.

Ai biancorossi non è bastato il duo di talenti formato da Achille Lonati e Luigi Suigo, nettamente i migliori in campo per Milano. Lonati ha segnato 26 punti con 4/11 da dietro l’arco, mentre Suigo ha chiuso in doppia-doppia con 21 punti e 11 rimbalzi.

Milano ha guidato nel primo tempo, arrivando all’intervallo avanti 51-49. Poi ad inizio terzo quarto lo Zalgiris ha messo la freccia con un parziale di 0-9: i canestri di Youssef hanno infine permesso all’Olimpia di accorciare sul 64-69 al 30′. Nell’ultima frazione però lo Zalgiris ha resistito, andando anchew a +10 prima di venire ripreso dalle triple di Lonati e Garavaglia per il 74-76. L’Olimpia ha fallito più volte il tiro del potenziale pareggio, e allora i lituani hanno ripreso la propria marcia: un gioco da 4 punti di Kurucs e una tripla di Buika hanno virtualmente chiuso la gara. Ancora Buika dalla lunetta ha poi reso vani i tentativi biancorossi dopo che Milano era tornata a -3 con Suigo e Karem.

Milano: Lonati 26, Suigo 21, Garavaglia 13.

Zalgiris: Mikalauskas 20, Bulanovas 19, Kurucs 15.