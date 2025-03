Lonnie Walker IV brilla coi 76ers: doppia-doppia STORICA per Philadelphia

Lonnie Walker IV ha vissuto la sua serata migliore con la maglia dei Philadelphia 76ers, firmando una prestazione straordinaria nella vittoria per 126-122 contro gli Utah Jazz. L’ex giocatore dello Zalgiris Kaunas ha messo a referto una doppia-doppia da 25 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, diventando il primo giocatore dei 76ers a registrare tali numeri uscendo dalla panchina dal 1986.

Il difficile ritorno in NBA dopo l’Europa

Dopo il match, Walker ha parlato della sua fase di adattamento al rientro in NBA dopo l’esperienza in EuroLeague, sottolineando le difficoltà incontrate oltre l’aspetto puramente tecnico:

“Ci sono tanti fattori che la gente non considera, come lo stato mentale, fisico e le sensazioni generali. Ho dovuto adattarmi a un fuso orario di sette-otto ore, ma anche a un livello di pallacanestro completamente diverso, con uno stile di gioco differente. Imparare nuovi schemi e capire il modo di giocare della squadra ha fatto parte del processo,” ha spiegato Walker.

L’EuroLeague? “Un campionato speciale”

Interrogato sul suo rapporto con la NBA dopo l’esperienza europea, Walker ha ribadito la sua gratitudine, senza però sminuire la qualità del basket giocato in EuroLeague:

“Assolutamente, ho un senso di gratitudine per l’opportunità di essere tornato nella miglior lega del mondo e mostrare le mie abilità. Ma non fraintendetemi: l’EuroLeague è una lega bellissima. La passione e il modo in cui si gioca lì sono qualcosa di speciale.”

Walker IV, un impatto crescente con i 76ers

Dalla sua firma con Philadelphia 76ers, Lonnie Walker IV ha disputato 8 partite, viaggiando a una media di 8.9 punti, 3.4 rimbalzi e 1.8 assist. Con la sua ultima performance da record, ha dimostrato di poter essere un elemento chiave dalla panchina per la corsa ai playoff dei 76ers.

Il suo ruolo crescerà ulteriormente nel sistema di Nick Nurse? I prossimi match daranno una risposta, ma una cosa è certa: Walker è tornato e ha intenzione di lasciare il segno in NBA.

Leggi anche: L’ex Olimpia Samardo Samuels ARRESTATO sabato sera a Milano