Lonzo Ball ha rivelato che gli è stato donato un nuovo menisco

L’ultima partita di Lonzo Ball risale al 15 gennaio 2022. Negli ultimi 2 anni e mezzo la point guard dei Chicago Bulls ha vissuto un vero e proprio calvario per un grave infortunio ad un ginocchio. Ball si è operato più volte senza mai riuscire a risolvere il problema, probabilmente anche a causa di una prima operazione errata. Negli ultimi mesi Lonzo ha rivisto la luce, iniziando nuovamente a correre e a saltare.

Merito, si è scoperto adesso, anche di una persona che gli ha letteralmente donato parti del menisco, che sono state sostituite alle sue. Ball lo ha rivelato nel corso di un episodio del The WAE Show, il podcast che conduce insieme al fratello LiAngelo.

“È iniziata con una lesione al menisco al tempo dei Lakers. Poi è successo un altro paio di volte, finché sostanzialmente non rimaneva più menisco. Le ossa sfregavano una contro l’altra. Non c’era più cartilagine e l’osso era messo davvero male. Ho ricevuto un nuovo menisco da un donatore, mi hanno dovuto fare un allotrapianto osseo e aggiungere anche della nuova cartilagine” ha dichiarato Lonzo Ball. Un intervento sicuramente insolito ma che sembra aver dato i frutti sperati.

Lonzo Ball reveals that a meniscus was donated to him

"I had to get new meniscus from a donor, I had to get a bone allograft and I had to get some new cartilage put in as well"

(🎥 @TheWAEShow / h/t @LeagueAlerts )

pic.twitter.com/vOnDnabw4r

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 24, 2024