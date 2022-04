Lorela Cubaj è stata scelta al Draft WNBA

Ieri notte si è tenuto a New York il Draft WNBA 2022, che vedeva le Atlanta Dream titolari della prima chiamata assoluta. La prima giocatrice scelta è stata Rhyne Howard, guardia uscita da Kentucky. Per il basket italiano però è stato un Draft storico perché le New York Liberty, con la 18° scelta, hanno chiamato Lorela Cubaj.

Cubaj ha giocato dal 2015 al 2017 con la Reyer Venezia, prima di intraprendere la strada del college con Georgia Tech. Nata a Terni nel 1999, è dal 2019 membro stabile della Nazionale italiana, con la quale ha giocato 18 partite. Nel 2017 con le Azzurre ha vinto l’argento ai Mondiali U17.

Si tratta della quinta giocatrice italiana ad essere scelta al Draft WNBA, la prima dal 2007 quando venne chiamata Kathrin Ress dalle Minnesota Lynx. L’ultima italiana che ha giocato nella Lega femminile, senza però passare dal Draft, è stata Cecilia Zandalasini.

With our @WNBA draft #18 overall pick, @LorelaCubaj! We can’t wait for you to join us in New York! 🗽👑 pic.twitter.com/6D4Bp2jJp0

— New York Liberty (@nyliberty) April 12, 2022