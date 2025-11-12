È durata appena 6 partite la stagione di Bradley Beal, che in estate aveva firmato con i Los Angeles Clippers dopo il buyout ricevuto dai Phoenix Suns, presentandosi come terza star al fianco di James Harden e Kawhi Leonard. Il giocatore, 3 volte All-Star in carriera, si è infortunato all’anca e gli esami hanno evidenziato una frattura: dopo aver consultato diversi specialisti, Beal e la franchigia hanno alla fine deciso che c’era bisogno di operarsi, terminando prestissimo la sua stagione.
Beal non è nuovo a infortuni gravi: è dalla stagione 2020-21 che non gioca almeno 60 partite in stagione regolare e nei due anni scorsi a Phoenix aveva giocato in totale 106 partite. Nelle 6 gare in maglia Clippers, Beal ha realizzato 8.2 punti di media in circa 20′ di utilizzo. Il suo contratto ha validità anche per la stagione 2026-27, Beal ha infatti una Player Option da 5.6 milioni di dollari da poter sfruttare la prossima estate.
Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN: “We met with numerous doctors and specialists around the country in collaboration with the entire Clippers medical staff over the last few days, and came to the decision unanimously that the surgery will allow Brad to have a full… https://t.co/6SGPRaHa2z
— Shams Charania (@ShamsCharania) November 12, 2025
- Patrick Dumont, owner dei Mavs, ordina di andarci cauti con Anthony Davis: non si sa quando tornerà. E la forma fisica… - 12 Novembre 2025
- Los Angeles Clippers, Bradley Beal ha già concluso la sua stagione - 12 Novembre 2025
- Kenneth Faried, che esordio in EuroLega con il Panathinaikos - 11 Novembre 2025