Los Angeles Clippers, Bradley Beal ha già concluso la sua stagione

Francesco Manzi

È durata appena 6 partite la stagione di Bradley Beal, che in estate aveva firmato con i Los Angeles Clippers dopo il buyout ricevuto dai Phoenix Suns, presentandosi come terza star al fianco di James Harden e Kawhi Leonard. Il giocatore, 3 volte All-Star in carriera, si è infortunato all’anca e gli esami hanno evidenziato una frattura: dopo aver consultato diversi specialisti, Beal e la franchigia hanno alla fine deciso che c’era bisogno di operarsi, terminando prestissimo la sua stagione.

Beal non è nuovo a infortuni gravi: è dalla stagione 2020-21 che non gioca almeno 60 partite in stagione regolare e nei due anni scorsi a Phoenix aveva giocato in totale 106 partite. Nelle 6 gare in maglia Clippers, Beal ha realizzato 8.2 punti di media in circa 20′ di utilizzo. Il suo contratto ha validità anche per la stagione 2026-27, Beal ha infatti una Player Option da 5.6 milioni di dollari da poter sfruttare la prossima estate.

