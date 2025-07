Los Angeles Clippers, ecco il ritorno di Chris Paul

Chris Paul chiuderà probabilmente la sua carriera ai Los Angeles Clippers, squadra dove aveva già giocato dal 2011 al 2017, nel pieno della sua carriera. La point guard vista nell’ultima stagione ai San Antonio Spurs nelle scorse settimane aveva confessato che il prossimo sarebbe stato il suo ultimo anno in attività.

CP3, 40 anni, è solo l’ultima delle aggiunte dei Clippers in questa offseason, dopo Brook Lopez, John Collins e Bradley Beal: la squadra allenata da Tyronn Lue è sempre più profonda e competitiva, anche se molto dipenderà dalle condizioni di Kawhi Leonard. Gran parte delle mosse dei Clippers nelle ultime settimane sono state possibili grazie al “sacrificio” di James Harden, che si è abbassato lo stipendio per permettere a Los Angeles di rinforzare la squadra.

Nella scorsa stagione Chris Paul ha giocato tutte e 82 le partite di stagione regolare, con 8.8 punti e 7.4 assist di media.

Twelve-time All-Star Chris Paul has agreed to a deal with the Los Angeles Clippers, CAA’s Steven Heumann, Ty Sullivan and Jessica Holtz told ESPN. Paul had multiple suitors, but chose the contending Clippers and their shared history in L.A. for his likely final, 21st NBA season. pic.twitter.com/qC640MFFeI

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2025