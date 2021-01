Los Angeles Clippers: membri dello staff in quarantena dopo una cena di Capodanno

Il protocollo della NBA sul Coronavirus è molto severo: i controlli sono molto frequenti e le norme di distanziamento sociale devono essere rispettate da tutti i componenti delle squadre in ogni situazione.

L’ultimo caso coinvolge i Los Angeles Clippers: come riporta Adrian Wojnarowski, 8 membri dello staff della franchigia californiana avrebbero cenato insieme per festeggiare il nuovo anno nella suite presidenziale dell’hotel della squadra; i partecipanti all’evento avrebbero indossato con intermittenza le mascherine ed uno di loro sarebbe poi risultato positivo al tampone: per questo gli 8 ora sono in quarantena, individuati grazie al sistema di tracciamento.

ESPN Sources: Several members of Clippers support staff are quarantined in Salt Lake City after a positive coronavirus test. Contact tracing led back to eight people attending a New Year’s Eve meal at a presidential suite in the team hotel with intermittent mask-wearing.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2021