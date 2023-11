Los Angeles Clippers, Russell Westbrook fa un passo indietro

I Los Angeles Clippers stanno faticando moltissimo in questo avvio di stagione NBA.

Finora i losangelini hanno ottenuto solamente tre vittorie, a fronte di sette sconfitte. In particolare il rendimento è calato dall’esordio di James Harden: con lui in squadra i biancorossi hanno perso le ultime sei gare consecutive.

La necessità di trovare nuovi equilibri è evidente. Alla ricerca di soluzioni starebbe contribuendo attivamente anche Russell Westbrook. La point guard, infatti, avrebbe fatto un passo indietro chiedendo al coach Tyronn Lue di farlo partire stabilmente dalla panchina, di modo tale da consentire allo starting five di trovare la giusta amalgama.

Los Angeles Clippers star Russell Westbrook – the vocal leader of the team – has requested to come off bench to help the first unit establish some continuity, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/mMNwzDZ9w0

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 17, 2023