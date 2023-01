Los Angeles Lakers, aggiornamenti importanti su Anthony Davis

L’ultima partita di Anthony Davis risale al 17 dicembre, poi un infortunio al piede lo ha messo KO a lungo. Oltre un mese dopo, per AD si inizia finalmente a parlare di rientro: secondo Adrian Wojnarowski, l’obiettivo sarebbe quello di tornare verso la fine della prossima settimana. Ancora una decina di giorni quindi, e poi se tutto andrà bene i Lakers potranno tornare a contare su quello che era stato il loro miglior giocatore prima dell’infortunio.

Davis in questa stagione ha messo insieme 27.4 punti e 12.1 rimbalzi di media. Senza di lui comunque i Lakers non sono affondati, sono sempre terzultimi ad Ovest ma con “solo” 2.5 partite di ritardo sul sesto posto, che significherebbe Playoff diretti senza passare dal Play-in.

ESPN Sources: Los Angeles Lakers All-Star Anthony Davis continues to make pain-free progress on his right foot and there’s optimism of a return to the lineup as soon as late next week. The Lakers start a five-game trip on January 28 against Boston.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 20, 2023