Los Angeles Lakers, Anthony Davis fuori almeno un mese

Non sembrava nulla di troppo grave, inizialmente, ma l’ultimo infortunio subito da Anthony Davis lo terrà fuori parecchio. Il lungo dei Los Angeles Lakers era uscito nel secondo quarto dell’ultima sfida contro Denver per un infortunio al piede: secondo Shams Charania, l’infortunio terrà Davis fuori almeno un mese.

Lakers are bracing for an indefinite absence for the Lakers star, sources say, after he sustained the right foot injury in Friday’s win over Denver. Davis has played arguably the most dominant ball of his career this season. https://t.co/WCTr2y7eNp

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2022