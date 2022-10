Los Angeles Lakers, Anthony Davis si è già fermato

Sconfitta 119-115 nella notte per i Los Angeles Lakers nella gara di pre-season con i Phoenix Suns.

Per i gialloviola le brutte notizie però arrivano già prima della palla a due. Anthony Davis, infatti, è stato tenuto a riposo precauzionale per un problema alla schiena. Lo stesso problema che lo aveva già tenuto in dubbio per il match precedente, quello con i Sacramento Kings, nel quale poi aveva giocato 16 minuti producendo una doppia doppia da 11+11.

Niente di grave, al momento, per Davis ma di certo i tifosi losangelini non sorridono vedendolo già alle prese con problematiche di natura fisica, dopo i tanti forfait della scorsa stagione.

A Las Vegas ai Lakers non sono bastati i 23 in 17 minuti di LeBron James né i 21 di Kendrick Nunn. Russell Westbrook ne ha messi 12 con 4/12 dal campo. Dall’altra parte Devin Booker e Chris Paul già in forma campionato (22 per il primo, 13 e 10 assist per il secondo) ma a spaccare la partita ci pensa Landry Shamet, autore di 21 punti che descrivono al meglio l’ottimo impatto della panchina dei Suns.